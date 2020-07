La solidarietà corre per Monteviasco

Sono arrivati ben 130 iscritti alla gara-evento “Su per Monteviasco”, prima di tutto per la solidarietà espressa con una donazione, organizzata da Unimpresa Sport che ha come presidente nazionale il luinese Marco Massarenti. Il ritrovo è stato alla stazione della funivia a Ponte di Piero e già dal mattino presto sono arrivati i partecipanti dalle più disparate aree delle Regione ma abbiamo avuto iscritti anche da Parma e Crotone, intenzionati certo a fare una giornata di sport che ha coniugato l’attività fisica con la visita a questi posti da cartolina.

“Credo sia un giorno di festa per Unimpresa Sport – riferisce il suo presidente nazionale Marco Massarenti – così come per tutti quelli dell’Associazione “Sport Senza Barriere” che desidero ringraziare per il grande lavoro preparatorio svolto. Organizzare in questo periodo tali manifestazioni non è semplice ma è doveroso rispettare le regole in maniera precisa: qui il problema non è la distanza da mantenere, visto i grandi spazi aperti, ma anche solo per la corsa di montagna su un percorso di 1,6 km abbiamo dovuto considerare misure eccezionali perchè poi questa gara è valida come prova per il Grand Prix della Montagna . Faccio una considerazione in conclusione: oggi c’erano qui persone classe 1934 come giovanotti del 2009, c’erano atleti di livello internazionale come amici con disabilità, tutti con l’obiettivo comune di raggiungere la vetta, di salire da Curiglia a Monteviasco attraverso circa 1400 gradini che da quasi due anni sono l’unico collegamento con il paese isolato a causa della mancanza operativa della funivia. Si è detto molto su questo fatto entro il quale non desideriamo entrare perché sono vicende a noi sconosciute e soprattutto che devono essere trattate da persone competenti. Ci siamo però chiesti come essere attivi, come aiutare prima di tutto il Comune mediante un avvenimento sportivo che è quello che facciamo di solito. Abbiamo così raccolto 750 euro che abbiamo consegnato al sindaco di Curiglia con Monteviasco, Nora Sahnane, da utilizzare per il mantenimento in buone condizioni di questa lunga scalinata con l’augurio che possa essere presto ripristinata la funivia. Ringrazio infine il sindaco di Dumenza Corrado Nazario Moro, i volontari di Croce Rossa e quelli della Protezione Civile per il lavoro dal mattino presto, senza dimenticare il lavoro dei Carabinieri della Stazione di Dumenza che sono saliti in vetta”. “E stata una giornata di sport, solidarietà e amicizia, ha detto la sindaca ritirando il simbolico assegno, una giornata con Monteviasco e per Monteviasco. Grazie a tutti coloro che l’hanno resa possibile, all’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi, ai gruppi di Protezione Civile, a tutti i volontari e ai 130 atleti che hanno reso speciale questa giornata, oltre naturalmente un immenso grazie a chi a ideato l’evento, Unimpresa Sport e Sport Senza Barriere”.

Classifica generale primi tre arrivati:

Molteni Giuseppe ATLETICA DESIO con il tempo di 15.40

Paredi Simone ATLETICA PIDAGGIA con il tempo di 15.42

Alessandro Losa BOGNANCO con il tempo di 17.04