“Ultima spiaggia” e Covid: l’amministrazione di Travdeona Monate risponde

Dopo le perplessità che il gruppo di minoranza “Bene comune” aveva espresso in una lettera indirizzata a VareseNews (link all’articolo) riguardo la gestione dell’emergenza Coronavirus e in generale l’operato dell’amministrazione comunale di Travedona Monate a circa un anno dalle elezioni, il gruppo di maggioranza ha deciso di rispondere con alcune precisazioni.

«Il periodo – commenta l’amministrazione di Travedona Monate – che tutti abbiamo vissuto è stato impegnativo sia dal punto di vista emotivo che gestionale. Si è dovuti intervenire in aiuto alle persone risultate positive al virus in un contesto molto delicato e tutelato dalle norme sulla privacy. Tuttavia nonostante lo smarrimento iniziale di fronte a una pandemia si sono subito messe in campo tutte le risorse disponibili per supportare i cittadini in difficoltà. L’emergenza è stata gestita in modo corretto ed efficace grazie alla collaborazione di tutte le associazioni presenti sul territorio, alla dedizione dei medici di base e all’intervento concreto della Polizia Locale. Il Coc (centro operativo comunale) coadiuvato dalla Protezione civile che abbiamo da subito istituito ha operato in modo ottimale. Non ci risulta che la minoranza pronta a criticare a priori l’ operato di molti volontari abbia offerto nello specifico collaborazione o aiuto».

«Inoltre – aggiunge la maggioranza – definire ridicole le mascherine , dotate di idonea certificazione e distribuite alla cittadinanza all’inizio dell’epidemia quando era difficile reperirle sul mercato, pare un’offesa rivolta non solo all’associazione Sos dei laghi che le ha acquistate ma soprattutto ai privati e alle aziende, che hanno fatto donazioni affinché questa distribuzione fosse possibile».

Per quanto riguarda invece il calo delle iscrizioni nelle scuole di Travedona: «Questa amministrazione – commenta il gruppo di maggioranza – ha cercato un dialogo con la dirigenza scolastica dopo aver visto la carenza di iscrizioni, in particolare alle medie, rendendosi da subito disponibile ad una collaborazione sull’analisi delle motivazioni del calo di iscrizioni, cercando possibili soluzioni. Ad oggi non esistono proposte progettuali da parte della scuola stessa, per rimediare a questa preoccupante situazione».

«Non vogliamo entrare in merito – conclude infine la maggioranza – alla pubblicazione del bando per affidare la gestione della spiaggia situata in via Milano ora di proprietà dei Comuni facenti parte del ex Consorzio del Lago di Monate. Le problematiche legate alla liquidazione del Consorzio dovrebbero essere ben chiare ai rappresentanti della minoranza in quanto la situazione si trascina dal 2014 anno in cui il consorzio è decaduto come da statuto. Questa situazione verrà comunque spiegata alla cittadinanza nei dovuti modi e a tempo debito».