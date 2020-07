L’architettura di pietra e acqua dell’Orrido di Cunardo

Con numeri ridotti e qualche regola organizzativa in più rispetto agli anni passati, il Gruppo speleologico prealpino organizza anche per l’estate 2020 speciali visite guidate all’Orrido di Cunardo e alle sue suggestive architetture fatte di pietra e di acqua.

Uno spettacolo della natura da scoprire in tutta sicurezza, accompagnati dagli speleologi in un percorso di circa un’ora e mezza, sicuro e adatto a tutti (bambini dagli 8 anni in su).

Il primo appuntamento della stagione è per domenica 26 luglio con ritrovo alle ore 9.30 alla Baita del Fondista (in via per Bedero 2, a Cunardo).

Ciascun gruppo, composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 10 partecipanti, sarà accompagnato dalla propria guida all’interno del percorso, con entrate scaglionate per evitare assembramenti e l’obbligo di mantenere un distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Oltre alla mascherina e ai guanti gommati (anche quelli da giardinaggio vanno bene), saranno necessari scarponcini da trekking e una felpa. Gli organizzatori forniranno invece a ciascuno un casco omologato con impianto di illuminazione.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando al 331 3721046 oppure scrivendo a info@speleoprealpino.it.

Prima della visita sarà inviato via mail il modulo della liberatoria per l’attivazione dell’assicurazione (inclusa nella quota di partecipazione che è di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini) da inviare compilato e firmato entro i 3 giorni precedenti la visita.

L’escursione sarà riproposta anche nelle giornate di sabato 29 agosto, 26 settembre e 24 ottobre.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Fb del Gruppo speleologico prealpino oppure il sito www.speleoprealpino.it.