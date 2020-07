Lavori di asfaltatura in Via Mitile Ignoto a Ispra

Si concluderanno nel giro di breve i lavori di asfaltatura in Via Milite Ignoto a Ispra. Iniziati nella mattina di lunedì 20 luglio si tratta di lavori di ripristino del manto stradale dopo gli scavi effettuati da Enel nell’autunno scorso.

Il periodo di lockdown ha infatti posticipato l’intervento sulla via principale del paese che verrà concluso in pochi giorni. I lavori non rientrano nel piano di asfaltature dell’amministrazione comunale che, come spiega il sindaco Melissa De Santis, verranno programmati in un periodo differente da quello estivo.