Le “Little free library” sono arrivate a Varese

Promuovere la lettura tra i piccoli e i grandi e lanciare un nuovo modo di vivere i parchi varesini. È l’obiettivo delle tre nuove casette dei libri inaugurate sabato 25 luglio a Varese vicino alla tensostruttura dei Giarini Estensi, nel parco di villa Toeplitz (tra il Museo Castiglioni e il Tennis bar) e vicino all’area giochi del arco Mantegazza a Masnago. Si tratta del progetto “Little free library” (link alla pagina Facebook), che il Rotaract Varese Verbano e il Rotary Varese Verbano hanno attivato nella Città Giardino in collaborazione con il Comune di Varese.

Quella delle “Little free library” è una pratica partita negli Stati Uniti nel 2009. Nel corso degli anni le casette dei libri sono diventate migliaia in tutto il mondo e molte sono sorte anche in Provincia di Varese. Chiunque passi vicino a una di queste casette può fermarsi, scegliere il libro che preferisce e prenderlo gratuitamente. Invece, chi sugli scaffali di casa ha qualche libro già letto potrà appoggiarlo al sicuro in una casetta in attesa che venga raccolto da un nuovo lettore.

«Con questa iniziativa – spiega Isabella Giovannardi, past president del Rotaract Varese Verbano – abbiamo intenzione di rendere i parchi di Varese più fruibili sotto l’aspetto culturale. Allo stesso tempo vogliamo promuovere la lettura anche tra coloro che non possono permettersi di fare spesso acquisti in libreria. Leggere è fondamentale, ma anche un’ottimo svago, soprattutto in questo periodo difficile».

Ogni casetta contiene due ripiani. Quello superiore è stato pensato per gli adulti, mentre lo scaffale in basso è dedicato ai bambini. «Con la conclusione dell’anno scolastico – commenta Isabella Giovannardi -, in estate la lettura diventa ancora di più uno strumento fondamentale per stimolare la curiosità dei più piccoli».

L’iniziativa ha voluto anche essere un’occasione non solo per i lettori ma anche per altre realtà varesine. «Per la costruzione delle casette – racconta Giovannardi – abbiamo deciso di non affidarci a un falegname qualsiasi, ma ci siamo rivolti al Cfpil di Varese, il centro di formazione per il lavoro, che ospita anche diversi ragazzi affetti da disabilità».

«L’obiettivo – spiega Isabella Giovannardi, past-president del Rotaract Varese Verbano – è quello di non lasciare mai vuote le casette. Per questo invitiamo chi prenderà un libro a lasciarne un altro. Chiediamo invece a chi vorrà fare donazioni piuttosto grandi di non inserire tutti i libri nelle casetta, ma di rivolgersi direttamente a noi, così da evitare il rischio di danni ai volumi».

Le tre nuove casette dei libri sono state installate mercoledì 22 luglio e da sabato 25 sono già a disposizione dei lettori. Inoltre, a causa delle norme sanitarie per limitare la diffusione del Coronavirus, vicino a ogni casetta è stato posizionato un distributore di gel disinfettante.

Nella foto da sinistra: l’assessore De Simone, Isabella Giovannardi past president Rotaract, Giada Gabardini presidente Rotaract Varese Verbano e Roberta Besozzi presidente Rotary Varese Verbano