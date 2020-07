“Let it be”, le canzoni dei Beatles suonate all’alba sul lungolago Sestese

«When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me // Speaking words of wisdom, let it be». Con queste parole cinquant’anni fa i leggendari Beatles s’apprestavano a chiudere una delle più grandi epopee della storia della musica leggera. Il penultimo singolo della band non fu però solamente il classico “canto del cigno” ma, ancora oggi, letteralmente mezzo secolo dopo, rappresenta uno dei brani più amati della discografia dei Fab Four e, probabilmente, di sempre.

A rendere omaggio alla musica della band di Liverpool arriva a Sesto Calende il gruppo Caronte che ha organizzato per sabato 11 luglio un concerto dal sapore davvero speciale: al Parco Europa di Lisanza, il gruppo formato da Alberto Martinelli (violino), Gabriele Miglioli (violoncello), Elena Trovato (arpa) e Luigi Signori (pianoforte e voce) reinterpreterà i più grandi successi dei Beatles alle cinque del mattino, quando il sole sarà appena sorto in cielo.

Il concerto, a cui seguirà una prima colazione (dal contributo di 7€) sulla terrazza del ristorante Verbella, sarà ad ingresso ma, nel rispetto delle misure antiCovid, sarà obbligatorio prenotare (massimo cinquanta posti) telefondando alla biblioteca comunale al numero 0331928160.