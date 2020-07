Il “Luglio culturale” di Cuvio si chiude tra gli applausi

“Quando l’ultima nota cessò di vibrare nell’aria, il pubblico scatenò tutto il suo entusiasmo con un tripudio di applausi. Il maestro si alzò dalla sua postazione davanti al pianoforte, sciolse tutta la tensione con un profondo respiro, gli occhi gli cominciarono a brillare e visibilmente commossi si inchinò verso i numerosi ascoltatori per ricevere il meritato applauso, giusto premio a questa ennesima fatica di successo”.

Questo in sintesi l’epilogo del Luglio Culturale a Cuvio, raccontato da chi vi ha partecipato e che era cominciato con una standing ovation per la giovane arpista e si è conclusa con un apoteosi di musica e pubblico.

A trionfare nel ultima serata il pianoforte del maestro Adalberto Riva e dei suoi allievi con una serie di esibizioni tutte incentrate sulle opere di Ludwig van Beethoven; per il 250° della nascita del musicista tedesco era dedicata la serata di Sabato 18 luglio presso il Parco Pancera di Cuvio.

Più di 150 erano le presenze per il bel concerto che faceva risaltare la preparazione e abilità dei quattro giovani, Emma Jaffé, Letizia Callao, Luca Perego e Marco Autelli, e lo dimostravano con ottime prestazioni nel suonare pezzi di non facile esecuzione. A concludere la serata si presentava al pianoforte il maestro Riva, direttore artistico e organizzatore di tutta la manifestazione, che accompagnato da un orchestra virtuale, registrata e diffusa tramite impianto stereo, offriva a tutti una splendida interpretazione del Quinto Concerto, detto anche “ Imperatore”.

Come già detto, a conclusione riceveva il meritato applauso, e non solo per la suonata ma anche per l’enorme impegno e competenza che ogni anno promulga per realizzare con un ottima riuscita, questi incontri di notevole interesse culturale.

Da oltre dieci anni il Luglio Culturale ottiene grandi successi sia come partecipazione di pubblico, sia come qualità degli artisti che vi intervengono, questo anche grazie all’associazione Momenti Musicali promotrice degli incontri che in collaborazione con la Pro loco di Cuvio, supportano in maniera egregia l’operato del maestro Riva.

Seppur breve per le varie problematiche legate al COVID-19, questa edizione con arpa, clarinetti e pianoforte, ha comunque soddisfatto gli esigenti palati di quanti hanno assistito ai vari concerti, in attesa e con l’augurio di poter offrire il prossimo anno un più’ nutrito programma di incontri.