Luino, Carlo Morena Latin Jazz Ensemble con Jazz in Maggiore

Jazz in Maggiore fa la sua prima tappa a Luino, il prossimo venerdì 17 luglio alle 21 (il concerto sarà rimandato alla sera successiva in caso di maltempo). Il concerto è organizzato da Associazione Rinascenze con il Comune di Luino in parterariato con Confcommercio Ascom Luino.

Gli spazi del suggestivo parco affacciato sul lago consentiranno il necessario distanziamento agli ascoltatori che vorranno godere delle atmosfere proposte dal Carlo Morena Latin Jazz Ensemble.

La musica latinoamericana, in senso lato, ha costituito un’efficace interlocutrice della musica afroamericana, vuoi per la folta presenza di ‘latinos’ nella scena nordamericana, vuoi per l’interesse degli stessi compositori e solisti statunitensi per il repertorio argentino, brasiliano e caribico. Il Tango, ad esempio, rappresenta una delle più ricche e suggestive fonti di ispirazione dalle quali il mondo del Jazz ha attinto, soprattutto nelle ultime decadi della storia di questa musica. Il ritmo argentino viene con naturalezza diluito nelle strutture della musica classica del Novecento e nelle prassi jazzistiche. Numerosi sono i contributi degli autori, europei e americani, a questo mondo e al suo mood, con il massimo rispetto per i percorsi e le atmosfere della musica rioplatense, che da Piazzolla in poi è passata dall’essere musica funzionale e di intrattenimento a musica da concerto. Esattamente com’è avvenuto per il Jazz pochi decenni prima.

Per questo progetto Carlo Morena ha invitato brillanti musicisti della scena lombarda e non solo, quali il sassofonista piemontese Gianni Virone, il fisarmonicista luinese Ciro Radice, il contrabbassista peruviano Rodolfo Guerra e il batterista milanese Matteo Rebulla. Ospite speciale di questo itinerario musicale è la cantante luinese Francesca Galante.

Il repertorio prevede temi di Astor Piazzolla, Nelson Cavaquinho, Consuelo Velasquez, Ariel Ramirez, Osvaldo Pugliese, Juan Carlos Caceres, Richie Beirach, Javier Girotto, Carlo Morena.

L’evento è realizzato grazie al contributo del Comune di Luino e di Ascom, insieme ad aziende che da anni sostengono l’intera rassegna, come Rettificatrici Ghiringhelli, Repo ed F+M. L’Associazione Rinascenze, ideatrice del festival giunto alla dodicesima edizione, vanta inoltre il patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano e la collaborazione di Francesco Marmino e, per le relazioni esterne, di Simona Fontana. Si ringrazia la trattoria Turismo da Mario di Luino

Jazz in Maggiore 2020

Venerdì 17 luglio ore 21,

Luino Parco a lago

Carlo Morena Latin Jazz Ensemble