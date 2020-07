Luino, dal Comune 32 mila euro per riattivare “le Betulle“

«La Giunta del Comune di Luino ha deliberato di corrispondere alla Sport Management la somma di Euro 31.970,83, a titolo di compensazione delle perdite d’esercizio conseguenti all’emergenza sanitaria Covid19. Tale somma è stata calcolata in base al Margine Operativo Lordo 2020, (un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi – gestione finanziaria – le imposte – gestione fiscale- , il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.) rapportato a cinque mesi di chiusura per forza maggiore (di cui quattro di chiusura effettiva e uno per riavvio)».

Lo afferma il sindaco di Luino Andrea Pellicini appena terminata la giunta di oggi, martedì 7 luglio.

«L’ Ente non poteva ignorare che la pandemia avesse determinato gravi ripercussioni sulla gestione finanziaria del Centro Le Betulle , del tutto sconosciute al momento della valorizzazione nel PEF in sede di gara. Per questo motivo la Giunta ha sottoscritto un accordo di revisione del piano economico finanziario, necessario per ristabilire l’originaria redditività della gestione operativa della concessione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici; tutto ciò anche per evitare il ripetersi di una precaria gestione diretta dal 5 giugno al 7 luglio 2013 del Centro Natatorio che nel periodo sopra indicato ha comportato a carico del Comune una spesa di circa € 39.000,00».