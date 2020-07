Lutto per Francesca Boragno. Si è spento l’ex-marito Gustavo

Lutto per Francesca Boragno, storica libraia di via Milano a Busto Arsizio e grande amica di Varesenews. Si è spento nelle scorse ore l’ex-marito Gustavo Grampa. A dare il triste annuncio è stata proprio la stessa Boragno attraverso un post su facebook. Tutta la redazione di Varesenews si stringe a lei in un commosso abbraccio.