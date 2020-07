Massafra (Uil): “Un benvenuto a Daniele Magon”

Antonio Massafra, segretario generale della Uil, dà il benvenuto a Daniele Magon, nuovo segretario della Cisl dei Laghi. «Colgo questa occasione per ringraziare la reggenza della Cisl dei Laghi, in particolare Ugo Duci, Francesco Diomiaiuta e Roberto Pagano – dice Massafra – per il lavoro svolto sul territorio in questi mesi, confermando quello spirito di unità che da sempre caratterizza il sindacato confederale varesino. A Magon e a tutta la rinnovata segreteria della Cisl dei Laghi, oltre a un caloroso benvenuto, auguro buon lavoro».