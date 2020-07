Miss Mondo: due varesotte nelle semifinali regionali

Tra le aspiranti al concorso di Miss Mondo ci sono – tra le qualificate nelle semifinali regionali – anche due giovani della provincia di Varese; su tratta di Melania Ferraro di Cardano al Campo e di Miriam Montani di Marnate, entrambe candidate a proseguire nella loro avventura all’interno del concorso di bellezza.

Le semifinali sono andate in scena… a distanza: le ragazze hanno cioè sfilato a casa propria in attesa dei voti della giuria popolare chiamata a esprimere la propria preferenza su Facebook (la cosiddetta “web selection”). La finale regionale però sarà effettuata dal vivo: l’appuntamento è per sabato 25 luglio a Dervio, in provincia di Como. Per votare le ragazze è possibile collegarsi alla pagina Facebook di Miss Mondo Lombardia e lasciare un like sotto alla foto della propria favorita. La finalissima nazionale verrà invece disputata a Gallipoli, nel Salento.

Melania Ferraro, 21 anni, studia graphic design a Milano; è una “veterana” del concorso, nel senso che ha già partecipato due anni fa arrivando sino alle finali nazionali di Gallipoli. «Una bella esperienza che allora non mi sono goduta del tutto, quindi ho deciso di riprovarci» ha spiegato nel corso del collegamento che l’ha riguardata. «Sogno di lavorare in uno studio televisivo, ma non necessariamente davanti alle telecamere – ha proseguito – comunque vorrei restare nel mondo della moda e dello spettacolo».

Miriam Montani è di poco più giovane, ha 20 anni e lavora già come fotomodella. «Ho già sfilato sulle passerelle della moda – ha spiegato – ma è la prima volta che lo faccio da casa. È stato comunque divertente, un’esperienza per il futuro».