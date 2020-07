Nasce Italia Viva Varese tv live

«Mercoledì 15 luglio alle 18, con una esclusiva intervista in diretta alla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, inaugureremo Italia Viva Varese TV Live, il canale video attraverso il quale trasmetteremo periodicamente sulla sua pagina facebook interviste e approfondimenti». Così Giuseppe Licata, coordinatore provinciale di Italia Viva, che continua: «Vogliamo sempre più dare voce alle persone, per raccogliere le istanze del tessuto socio economico della provincia di Varese. Attraverso questo nuovo canale di comunicazione potremo anche meglio far conoscere le proposte, le attività e i progetti di Italia Viva Varese, a supporto della buona amministrazione e della buona politica».

Sulla prima puntata con la ministra Bonetti, il coordinatore provinciale commenta: «Al centro dell’intervista il Family Act, storico risultato raggiunto dalla Ministra, un piano per le famiglie, che mette al centro i bambini, le donne e i giovani, attraverso importanti investimenti economici, per rendere realmente conciliabili le esigenze lavorative e quelle familiari. Sarà una puntata tutta al femminile: insieme alla ministra, l’onorevole Maria Chiara Gadda e Romina Codiglioni (IV Cislago) nella veste di intervistatrice».

«Non soltanto politici tra i futuri ospiti della tv streaming di Italia Viva Varese – conclude Licata – Ascolteremo i problemi e i bisogni di imprenditori, lavoratori, amministratori locali, normali cittadini e tanti altri ancora. Il nuovo canale di comunicazione verrà gestito da una redazione di giovani che con grande entusiasmo si sono messi al servizio della collettività».