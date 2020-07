Nominati i nuovi presidi: al Ferraris torna Zago. Cambiamenti in molte scuole

L’ufficio scolastico regionale ha pubblicato i trasferimenti regionali e interregionali che riguardano i presidi delle scuole primarie e secondarie.

CAMBIA IL DIRIGENTE AL FERRARIS

La notizia del ritorno allo scientifico del Preside Marco Zago mette fine a un semestre turbolento e riporta il sereno. Al liceo varesino Ferraris l’arrivo improvviso di una dirigente reintegrata dal tribunale amministrativo nella graduatoria del concorso presidi era stato vissuto come un terremoto. Docenti e studenti avevano cercato invano di fermare quell’arrivo che significava, soprattutto, l’allontanamento del dirigente che aveva assunto l’incarico “in reggenza” dopo la nomina di Giuseppe Carcano direttore dell’Ufficio scolastico territoriale.

La collaborazione tra corpo docente e studenti con il preside della scuola di Laveno era stata subito proficua e partecipata. Un rapporto che la dirigente arrivata a gennaio non è riuscita ad avviare. Così, il lockdown e le difficoltà di una scuola complessa per una neo immessa in ruolo hanno complicato ulteriormente i rapporti. Il trasferimento della preside era nell’aria e la conferma è arrivata dalla griglia pubblicata dall’Ufficio scolastico lombardo che indica la nuova composizione della squadra dirigenziale.

GIRI DI PRESIDI NELLE SCUOLE DI VARESE, GAVIRATE E LUINO

A sostituire Zago al comprensivo di Laveno che dirigeva arriva Fabio Giovanetti che lascia l’istituto tecnico di Luino Volontè.

Al liceo Sereni di Luino, al posto della preside Maria Luisa Patrizi in pensione, si insedierà il dirigente del comprensivo di Gavirate David Arioli. All’istituto superiore sempre di Gavirate, lo Stein, sarà Laura Ceresa, che lascia il comprensivo Bertacchi di Busto, per sostituire la dirigente prematuramente scomparsa Marina Raineri. A lei spetterà il compiuto di colmare un vuoto enorme lasciato dalla preside che era appena tornata nella sua scuola dopo aver lavorato per anni come vicepreside.

Tornando a Varese, nei due comprensivi che hanno salutato il dirigente andato in pensione, Antonio Antonellis al Varese 3 e Anna Politi al comprensivo 2, sono stati nominati Silvia Sommaruga, attualmente Preside al comprensivo D’Acquisto di Lonate Ceppino, e Morris Frosio Roncalli che arriva alla presidenza di via Appiani dopo aver lasciato la presidenza nel Lecchese.

Preside del CPIA, il centro di formazione per adulti, sarà Lorella Finotti che lascia saluta l’artistico Frattini di Varese.

TRASFERIMENTI FUORI REGIONE

Ci sposiamo a Busto Arsizio che vedrà l’arrivo di una nuova dirigente al comprensivo Pertini: si tratta di Fabiana Ginesi che sostituisce Carla Galletta trasferita in Calabria.

Altri dirigenti hanno chiesto e ottenuto il trasferimento fuori regione. La dirigente del comprensivo Moro di Saronno Edina Furlan si sposta in Lazio, Maurizio Gagliardi alla guida del comprensivo Vaccarossi di Cunardo che va in Toscana e Rosanna Gentilini alla guida del comprensivo Pascoli di Mornago che il prossimo anno scolastico sarà nelle Marche.