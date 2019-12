Nuovo preside al Ferraris? Il liceo si ribella

Un’ordinanza cauterale emessa dal Consiglio di Stato rischia di portare un nuovo dirigente alla guida del liceo scientifico Ferraris di Varese.

Sei concorrenti non ammessi all’ultimo concorso di preside, dopo aver fatto ricorso, hanno ottenuto dal tribunale amministrativo la misura che li ammette, in attesa del completamento dell’iter giudiziario, alla rosa di dirigenti disponibili. La notizia, arrivata nei giorni scorsi, ha indotto l’Ufficio scolastico regionale a riaprire la lista delle scuole ancora scoperte per assegnare ai sei ricorrenti l’incarico.

Tra le direzioni vacanti risulta anche il Ferraris di Varese che aveva salutato il suo dirigente, Giuseppe Carcano, nell’agosto scorso perché chiamato ad assumere l’incarico di dirigente dell’Ufficio scolastico Territoriale. La sua nomina, arrivata a assegnazioni delle scuole completata, aveva reso libera la presidenza dello scientifico varesino.

A settembre, era arrivato l’incarico in reggenza per il dirigente del comprensivo di Laveno Mombello Marco Zago. Il nuovo preside si era messo subito al lavoro, costruendo un clima collaborativo all’interno dell’istituto anche in vista di un suo definitivo trasferimento dal prossimo anno. Una reggenza, però, non modifica lo stato di “libera” della scuola.

La notizia è stata accolta con grande disappunto da docenti, studenti e genitori che affidano a una nota la propria contrarietà:

“È di queste ore la notizia dell’ipotesi di sostituzione dell’attuale Dirigente scolastico reggente del Liceo Scientifico Ferraris di Varese, professor Marco Zago, in seguito all’immissione in ruolo di vincitore di concorso con riserva.(USR reg Lombardia nota del 12/12/19).Tutto il collegio dei docenti, gli studenti, i genitori e il personale ATA dell’istituto esprime disappunto e forte preoccupazione per una situazione che metterebbe in seria difficoltà la vita dell’intera comunità scolastica. Il Prof. Zago ,in questi soli tre mesi, ha dimostrato competenza, disponibilità ed entusiasmo nel sostenere i numerosi, importanti progetti e sperimentazioni in atto nella scuola.

Rinunciare al rapporto umano e professionale con lui sarebbe una grave perdita. Il Liceo scientifico Ferraris, nelle sue diverse componenti confida dunque si affida con fiducia a chi dovrebbe garantire un’efficace continuità organizzativa per il bene di studenti e docenti”.

Il personale del liceo spera di non dover perdere il professor Zago: la questione, però, è delicata. La normativa va rispettata e il rischio della sostituzione è reale. L’unica speranza è che nessuno dei sei ricorrenti scelga l’istituto di Masnago.