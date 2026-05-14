Sicurezza al Parco Molina, Angei (Lega): «Serve un cambio di passo, basta minimizzare»

La gestione della sicurezza e del decoro urbano torna al centro del dibattito politico a Palazzo Estense. Il consigliere comunale della Lega, Stefano Angei, ha annunciato il deposito di un’interrogazione consiliare focalizzata sulla situazione del Parco Molina e delle aree limitrofe al quartiere di Belforte.

Secondo l’esponente del Carroccio, mentre l’attenzione pubblica è stata assorbita da progetti infrastrutturali come la pista ciclabile di viale Belforte, i residenti della zona continuano a segnalare una realtà quotidiana fatta di cattive frequentazioni e degrado, specialmente durante le ore notturne.

Le criticità sollevate

Angei sottolinea come il malcontento non sia legato a una semplice sensazione soggettiva, ma a episodi documentati:

Criminalità: il consigliere richiama alla memoria recenti aggressioni e rapine avvenute nell’area.

Decoro: segnalazioni di incuria e frequentazioni problematiche che alimentano la preoccupazione delle famiglie.

Precedenti politici: Angei ricorda la mozione presentata il 10 maggio 2025, che proponeva l’installazione di nuove telecamere, il potenziamento dell’illuminazione e la chiusura notturna del parco, bocciata però dalla maggioranza.

L’interrogazione

Con il nuovo documento, la Lega chiede alla giunta risposte precise su quattro punti cardine: iniziative pianificate, cronoprogramma degli interventi, risorse economiche stanziate e strategia complessiva per il comparto Belforte.

«Non si può continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto — dichiara Stefano Angei —. I cittadini chiedono sicurezza e decoro. Mentre nei quartieri cresce la preoccupazione, in altre zone come Piazza Repubblica si tollerano situazioni evidenti sotto gli occhi di tutti, spesso minimizzate come semplici “percezioni”».

Il riferimento del consigliere è anche a recenti video circolati sui social media che ritrarrebbero attività illecite in pieno centro, sottolineando quella che definisce una necessità di «un cambio di approccio drastico e serio» sulla tenuta dell’ordine pubblico in città.