NOTIZIARIO UISP del 14 maggio 2026

VELA – A Ranco la 4a edizione di “Vela per tutti”

Da anni UISP attraverso i suoi Club Velici promuove lo sport della Vela e vuole trasmettere la passione per questo sport anche a chi ha una limitata autonomia proprio per rendere concreto il motto UISP SPORTPERTUTTI.

Domenica 17 maggio si svolgerà sullo specchio del Lago Maggiore antistante il Comune di Ranco la quarta edizione della manifestazione “La vela per tutti” durante la quale i ragazzi dell’associazione AFPD Associazione Familiari Persone Disabili o.d.v di Cassano Magnago, trascorreranno una giornata su una dozzina di barche a vela messe a disposizione per l’occasione dagli armatori di più Circoli velici del territorio varesino tutti affiliati alla UISP Comitato territoriale di Varese rappresentata dalla sua Presidente Rita Di Toro.

La manifestazione “La vela per tutti” è un’iniziativa nata dalla volontà dei Club velici VelaGranda Varese asd con Presidente Pierluigi Mascetti, Orizzonte Vela Club con Presidente Edoardo Simbaldi e Vela Club 33 di Tradate con Presidente Marco Verga e dell’associazione AFPD di Cassano Magnago per le persone disabili Presidente Marcello Crespan con il consigliere Ivano Faverio, per permettere ai ragazzi con disabilità di praticare lo sport della vela anche grazie alla collaborazione del Sindaco del Comune di Ranco Federico Brovelli che ha concesso le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico e del Cantiere Nautico Brovelli che ha concesso gratuitamente l’utilizzo del pontile per gli imbarchi e gli sbarchi in sicurezza dei ragazzi diversamente abili.

Negli anni questa bella manifestazione è cresciuta ed ha acquisito la utile collaborazione e la attiva partecipazione della Guardia Costiera Ausiliaria Lago Maggiore, dell’associazione Subacquea Acquaviva e della Pro Loco del Comune di Ranco. L’obiettivo principale della veleggiata è lasciare un segno profondo a tutti i presenti e rafforzare un principio fondamentale: lo sport è inclusione, crescita, libertà. Nelle precedenti edizioni i ragazzi della AFPD, con il loro entusiasmo, hanno illuminato il Lago Maggiore, ricordandoci che le vere vittorie non sono solo quelle che si misurano in punti o classifiche, ma soprattutto quelle che fanno brillare gli occhi di chi le compie e di chi ha il privilegio di assistervi. Lo sport è un bene prezioso a cui tutti devono avere accesso, nessuno escluso, deve essere un diritto perché regala alla vita sensazioni impareggiabili.

L’evento “La vela per tutti” è la dimostrazione che “un altro sport è possibile” di qualità e soprattutto accessibile a tutti!!

PATTINAGGIO A ROTELLE – Il debutto di Anitei Maxim e Aurora Monti



Grande emozione il 10 maggio a Brugherio, dove si è tenuta la competizione di pattinaggio artistico che ha visto protagonista la coppia artistico di Italian Skating Saronno, alla loro prima esperienza ufficiale insieme. Un debutto importante non solo per gli atleti affiliati alla Uisp, ma anche per le allenatrici che hanno accompagnato con passione e determinazione questo nuovo percorso sportivo.

A scendere in pista sono stati Anitei Maxim e Aurora Monti, protagonisti di una gara straordinaria che ha conquistato il pubblico presente grazie all’eleganza, alla sintonia e all’energia dimostrate durante l’esibizione. Nonostante la coppia lavori insieme soltanto da poco meno di due mesi, i risultati ottenuti fanno già ben sperare per il futuro.

La soddisfazione è stata ancora più grande grazie alla vittoria del Campionato Regionale UISP, un traguardo importante che premia l’impegno quotidiano, il sacrificio e la voglia di crescere di questi due giovani atleti. Un ringraziamento speciale va alle allenatrici per il grande lavoro svolto, insieme a Isabella Linda Pahontu e Valentina Spetale. Un grazie sentito anche a Massimiliano Cotelli.

SALUTE MENTALE – Venerdì la premiazione dei 15 video finalisti

Grande attesa per la giornata conclusiva della prima edizione del concorso audio-video “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 17:00 nella Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1. L’iniziativa, che ha registrato un notevole successo di adesioni, è promossa dal Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale (GLP) di Varese in collaborazione con Somsart di Comerio e il sostegno di Co.P.A.Sa.M., Rotary Sesto Calende – Angera, UISP e Comune di Varese.

L’evento si inserisce in un ampio progetto di sensibilizzazione volto a contrastare lo stigma e il pregiudizio, promuovendo una cultura dell’inclusione attraverso la creatività. Durante la cerimonia, condotta dal giornalista Matteo Inzaghi alla presenza del regista Giacomo Campiotti, saranno presentati al pubblico i quindici video selezionati dalla giuria. Al termine delle proiezioni verranno assegnati i premi ai tre migliori lavori — rispettivamente buoni acquisto da 500, 300 e 200 euro — mentre a tutti i finalisti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

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