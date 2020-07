Nuovi orari per il Comando di Polizia locale di Varese. Le modifiche cominciano dalla mattina di lunedì 6 luglio, e restano in vigore per tutto luglio e tutto agosto.

Qui gli orari di apertura di tutti gli uffici

Ufficio Infortunistica stradale

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Apertura al pubblico: solo previo appuntamento telefonico 0332.809.222 – 228 o email: infortunistica.sicurezza@ comune.varese.it

Ufficio Concessioni viabilistiche

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Apertura al pubblico: sportello presso il Comando in Via Sempione, 20

Ufficio Procedure sanzionatorie

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Apertura al pubblico: sportello presso il Comando in Via Sempione, 20

Polizia commerciale e amministrativa

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Apertura al pubblico: solo previo appuntamento telefonico 0332.809.236 o email: polizia.commerciale@comune. varese.it