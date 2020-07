Pallino e Marsico nominati nel consiglio di sorveglianza di Aler Milano

Carmine Pallino, ex commissario della fondazione della casa di riposo Molina di Varese, e Luca Marsico, avvocato ed ex consigliere regionale di Forza Italia, sono stati nominati nel consiglio di sorveglianza di Aler Milano (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale), una delle più importanti società partecipate da Regione Lombardia, entrambi come membri esterni. Pallino inoltre con funzioni di presidente dell’organo di sorveglianza.

La nomina avrà durata triennale e scadrà il 31 maggio del 2023. Marsico percepirà 22mila euro l’anno più iva, Pallino 25mila più iva ed oneri accessori di legge, omnicomprensivo anche di eventuali rimborsi spese. (leggi la delibera )

L’Aler di Milano, il cui presidente è Mario Angelo Sala, è la società partecipata più importante di Regione Lombardia. Gestisce un patrimonio di edilizia pubblica di oltre 70mila unità sul territorio di Milano e provincia, a cui fanno riferimento oltre 200mila inquilini. È di fatto l’azienda per la casa più grande d’Italia e fra le maggiori in Europa.

Sulle nomine, in particolare per quella di Marsico, il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti solleva problemi di opportunità. «Nulla di illecito – dice Astuti – ma ancora una volta qualcosa di inopportuno. Un ente regionale come Aler che assegna un incarico all’ex socio di studio del presidente Fontana, dopo un primo incarico assegnato direttamente in Regione e con quella questione del risarcimento per la mancata rielezione comparsa su tutte le testate di informazione: come si fa a credere che le logiche con cui vengono assegnati gli incarichi da parte della Lega siano lineari? È evidente l’esistenza di un sistema Lega che gestisce risorse e potere in base alle proprie esigenze e con poca attenzione all’interesse generale».