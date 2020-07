Persi nei boschi a Casalzuigno e Agra

Prima un anziano in via Caravà a Casalzuigno, una strada che si dipana dalla statale e sale sulla costa della montagna: era il calare del sole e una chiamata d’allarme al 115 ha mobilitato sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno rintracciato la persona portandola in salvo.

Questo alle 21 circa.

Poi un intervento fotocopia con al centro invece alcuni turisti tedeschi che un paio d’ore più tardi si erano smarriti nella zona di Agra in via del Leone nella zona del Belvedere Mandelli.

Anche qui sul posto hanno operato specialisti saf e di topografia applicata e attorno alle 23.30 la comitiva di turisti è stata localizzata e portata in salvo.