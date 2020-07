Bambini in piazza senza paura con “Orchi, mostri e streghe“. Questo il titolo dell’appuntamento promosso dall’associazione Arte Diem e Amministrazione comunale per il pomeriggio di domenica 26 luglio alle ore 17 nel cuore del centro storico di Castiglione Olona.

Nella magica cornice della corte Castiglioni di Monteruzzo (corte del Doro) gli attori di Progetto Zattera Teatro guideranno i bambini in un viaggio fantastico, tra magiche creature e strani personaggi.

L’ingresso è gratuito, ma per ragioni di sicurezza è necessaria la prenotazione al numero 3493281029 o a prenotazionesociale@libero.it.

Per le stesse ragioni i bambini dovranno essere accompagnati da un solo adulto per nucleo familiare.

La Corte del Doro è in via Roma 39, a Castiglione Olona.

In caso di maltempo la manifestazione sarà sospesa.

Foto di starfishmonkey0 da Pixabay .