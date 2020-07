Plateatico a Luino, prime concessioni rilasciate

Delle 12 richieste di utilizzo del plateatico inoltrate agli uffici comunali dagli esercenti luinesi due sono già state rilasciate, 4 sono in attesa di completamento dell’invio della planimetria, e altre 2 necessitano di ulteriori approfondimenti (in particolare la possibilità di trovare diverse soluzioni “fisiche” del posizionamento dei tavolini), esauditi i quali potrebbe arrivare il via libera dei tecnici.

Una nona richiesta è stata cassata e già notificata al proponente e le rimanenti probabilmente seguiranno lo stesso percorso.

Quindi più della metà delle richieste da parte dei commercianti per poter avere un ampliamento della superficie (esterna) dove ospitare gli avventori è stata accolta dal Comune.

Questo per quanto concerne la prima tranche di richieste, arrivate entro il 12 di giugno.

La questione era venuta a galla dopo un articolo pubblicato la scorsa settimana nel quale alcuni commercianti vollero informare i lettori di eccessive lungaggini da parte degli uffici preposti nel concedere il plateatico suppletivo proprio per sopperire al minor spazio interno dei locali, in ottemperanza alle norme anti contagio.

Dagli uffici del settore Territorio risposero che le pratiche erano in corso di valutazione. Oltre alle richieste specificate negli avvisi comunali (che spesso vengono inoltrate incomplete) esiste anche tutta la parte relativa alla validazione che comprende sopralluoghi della polizia locala a cui è affidato il compito di verificare sul posto la presenza dei requisiti di legge.