Quasi 150 interventi in cento giorni: la rete di controllo Covid delle 7 USCA

Sono 14 le consulenze che i medici delle USCA ( Unità speciali di continuità assistenziale) hanno effettuato in questa prima parte del mese di luglio. Di queste attività, 4 hanno richiesto la visita domiciliare.



I dati delle 7 squadre dislocate tra Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno risalenti allo scorso aprile, quando sono entrate in azione gradualmente, confermano l’importanza di queste squadre di medici impegni al fianco dei medici di medicina generale e di quelli di continuità assistenziale per assistere al domicilio i pazienti, soprattutto quelli sospetti “covid” per i quali è richiesta una particolare vestizione.

Il ritmo di lavoro è costante: ad aprile avevano effettuato 43 interventi , su indicazione del medico curante, saliti a 44 a maggio per poi scendere a 42 in giugno. Non si tratta, certamente, di casi differenti: è possibile che per un paziente si sia ricorsi a più visite domiciliari o telefonate di monitoraggio per verificare l’evoluzione della malattia.

In aprile sei casi sono stati poi ospedalizzati, in maggio 5 di cui tre con sospetto Covid, in giugno altri 5 di cui 3 con sospetto covid.

In questo mese di luglio, l’andamento delle uscite delle USCA conferma il trend di utilizzo da parte dei medici di medicina generale che le attivano con un’email. I dottori si recano a casa del paziente per visitarlo e verificare che ci siano meno sintomi compatibili con la malattia del coronavirus, impostano la terapia e la seguono oppure optano per l’ospedalizzazione d’intesa con il medico curante.