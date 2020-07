Referendum sul taglio del numero dei parlamentari, le regole per i bustocchi all’estero

L’amministrazione comunica che è indetto, per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, il referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari“.

In tale occasione, gli elettori residenti all’estero che normalmente votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero, hanno facoltà di votare in Italia previa apposita e tempestiva opzione. Il diritto di optare per il voto in Italia deve essere esercitato entro martedì 28 luglio 2020.

L’opzione al voto, così come la sua revoca, dovranno essere fatte pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore; qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

Sul sito istituzionale www.comune.bustoarsizio.va.it, allegato al comunicato, il modulo di opzione sia in formato .pdf che in .rtf editabile; lo stesso potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero anche presso i Consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.