Ruba vestiti in piazza Montegrappa a Varese, arrestato 28enne

I carabinieri sono arrivati in piazza monte grappa nella serata di martedì 21 luglio per intervenire in un noto negozio di abbigliamento dove era stato segnalato un furto. Sul posto hanno bloccato un 28enne cittadino extracomunitario di nazionalità libica, irregolare sul territorio nazionale, identificato come responsabile del reato di furto aggravato.

L’uomo aveva sottratto vari capi di abbigliamento del valore commerciale di 57 euro circa. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio. L’uomo, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, è stato portato in carcere a Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.