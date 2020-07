Rubano in un’azienda tessile di Busto Arsizio, fermati in flagrante dai Carabinieri

Tre uomini residenti in provincia di Milano sono stati arrestati ieri sera – lunedì 27 luglio – in flagranza di reato dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Busto Arsizio, mentre si trovavano all’interno di un’azienda tessile di via Magenta e stavano caricando su un pick up del materiale sottratto alla stessa ditta.

I militari sono intervenuti in seguito a una chiamata telefonica che segnalava la presenza di alcuni soggetti all’interno della tessitura; giunti sul posto hanno intercettato le tre persone che, si è poi scoperto, nei giorni precedenti erano state incaricate di dismettere alcuni macchinari da un colorificio che confina con la tessitura. I tre uomini (un 55enne di Cesate e due 40enni di Senago e Barlassina) avevano probabilmente adocchiato in quella circostanza materiale “interessante” e si erano introdotti a più riprese nella tessitura asportando capi di tessitura e macchinari che sono stati ritrovati nel corso delle perquisizioni effettuate nelle abitazioni degli arrestati.

Il valore del materiale tessile rubato è stato stimato in circa 20mila euro; la merce è stata quindi restituita dai Carabinieri al titolare della tessitura. I tre uomini (uno dei quali trovato anche in possesso, a casa, di quattro piantine di marijuana) sono stati denunciati per il reato di furto e riportati nelle proprie abitazioni in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.