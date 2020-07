Schiacciato dall’autocarro a Castello Cabiaglio finisce all’ospedale in elisoccorso

Un parcheggio fatto cento volte, ma la centounesima, sovrappensiero, poteva risultare fatale a un dipendente comunale di Castello Cabiaglio che stamani è stato schiacciato da un motocarro che utilizzava per lavoro.

È successo nel pomeriggio quando l’uomo ha parcheggiato il mezzo in via San Carlo, una stretta stradina del paese ma non si è accorto che il veicolo, una volta spento il motore, non era fermo.

Disceso dal mezzo l’uomo, 50 anni residente e Cuveglio, è stato raggiunto dal peso della vettura che per forza d’inerzia aveva cominciato a muoversi, travolgendolo e schiacciandolo contro un muro.

È stato dato l’allarme e sul posto è arrivato il 118 con ambulanza ed elisoccorso oltre ai carabinieiri della stazione di Cuvio.

L’uomo a bordo del veicolo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Varese dopo essere stato immobilizzato dai soccorritori con collare e su di una barella rigida.

Non è in pericolo di vita e i carabinieri escludono vi sia responsabilità di terzi: una fatalità che poteva avere ben altre conseguenze.