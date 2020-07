Scontro tra due automobili a Ternate

Incidente stradale a Ternate (Va), in via Milano all’angolo con via Ponticello. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza i veicoli. La squadra ha operato con una cesoia/divaricatore per liberare uno dei conducenti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Le persone coinvolte sono state trasportate all’Ospedale di Varese in codice giallo e verde.