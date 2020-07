Serate sul lungolago di Lugano con i bambini

Animato come sempre dal Longlake festival, manifestazione giunta alla sua decima edizione, questo weekend il lungolago più scintillante del Ceresio fa spazio a una serie di appuntamenti particolarmente adatti ai bambini e le loro famiglie, dai gonfiabili montati a ridosso del lago fino agli spettacoli di teatro, cinema e arte di strada.

Venerdì 31 luglio – ore 20.30

Lungolago

DESIRÉE E LE BOLLE DI SAPONE

Semplici e magiche al tempo stesso le bolle di sapone di quest’artista possono diventare enormi e trasformarsi a volte in animali, fiori e persino giocattoli.

Parco Ciani – Boschetto

CAPPUCCETTO ROSSO + O – (più meno che più)

Gli attori della compagnia Viandanti Teatranti vestiranno i panni di due aspiranti clown, lavoratori del circo come pulitori di stalle, che un mattino scoprono di essere gli unici rimasti nel circo. Sono così costretti a inventarsi uno spettacolo in un lampo.

Ne esce una esilarante versione della nota fiaba popolare, in cui tutto è stravolto: Cappuccetto Rosso non è più intimorita e debole ma è una bambina simpatica e coraggiosa che ama la buona cucina, il Lupo non fa più paura, mentre il cacciatore è perfino inopportuno. Ce la farà Cappuccetto ad affrontare il Lupo tutta sola? Ma soprattutto ce la faranno i nostri pulitori di stalle a passare dalle stalle alle stelle? Infine il bosco, la casa della nonna, i biscotti, e un tocco di surreale fanno da cornice a questo divertente spettacolo.

Sabato 1 agosto- ore 21 al Parco Ciani – Boschetto

LA GABBIANELLA E IL GATTO

Il gatto Zorba e la sua piccola gabbianella sono i protagonisti del film d’animazione ispirato al poetico racconto di Luis Sepulveda. Un racconto dolcissimo su come imparare a volare, tra amore e amicizia, proiettato sotto le stelle in una serata organizzata in collaborazione con il Cinema dei Ragazzi e Castellinaria.