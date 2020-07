Il campione del mondo Filippo Ganna si allena a Macugnaga

Si allenerà sulle strade anzaschine e ossolane Filippo Ganna il ciclista pluricampione del Mondo dell’inseguimento individuale, atleta del Team Ineos.

Dopo il sopralluogo fatto al Moro negli scorsi giorni dove era stato accompagnato da Stefano Corsi, sindaco di Macugnaga e appassionato ciclista e da Florido Barale, presidente del Pedale Ossolano, il forte ciclista verbanese resterà qualche giorno a Macugnaga per un breve ritiro in quota presso il rifugio Oberto-Maroli.

Completa disponibilità da parte di Filippo Besozzi, direttore della MTS la società che gestisce gli impianti di risalita, per permettere a Pippo di effettuare gli allenamenti in bassa quota sulle strade di casa e poi poter passare la notte in alta quota al Rifugio Oberto-Maroli.

Alberto Cottini, gestore del rifugio, ha dato la piena disponibilità per assecondare le esigenze dell’atleta e il lavoro in altura è iniziato con sedute di allenamento anche sulla magnifica terrazza che offre un impagabile visione della est del Monte Rosa.

Filippo Ganna, detentore del record del mondo dell’inseguimento individuale (4 km in 4’02”647) e bronzo mondiale nella cronometro, debutterà a fine luglio alla Vuelta di Spagna per poi essere, ad ottobre, al via anche al Giro d’Italia sempre con il Team Ineos.