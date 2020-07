La stazione di Ghirla mangiata dalla ruggine, un comitato per salvarla

Sono tanti i cittadini che si sono uniti attorno alla ex stazione della linea tramviaria di Ghirla, che da Varese portava a Luino e a Ponte Tresa, passando per la Valganna, nella speranza di poterla salvare dall’incuria donandole lo splendore che merita.

Oggi è lì, decadente, in balia del tempo e dell’incuria ma un tempo era il fiore all’occhiello di tutta la linea tramviaria, con le sue pensiline in ferro e le aiuole ben curate che rallegravano i tanti milanesi accorsi per passare le vacanze o i fine settimana.

E sono in tanti a soffrire del suo stato di abbandono, che si sono uniti dando vita ad un comitato e proponendone la candidatura a luogo del cuore del FAI. Il tutto attraverso la pagina Prossima fermata: Stazione di Ghirla, fondata da Angelo Cabrele, Paolo Ricciardi, Maria Rosa Boldetti, Susanna Cozzi, Lorenzo Delli Gatti e Viviana Pavia.

La raccolta firme è on line, richiede pochi secondi e non costa nulla. Si può firmare altrimenti anche attraverso moduli cartacei, nei seguenti esercizi:

Cunardo:

Molino Rigamonti

Cartoleria Bossi

Pasticceria Belli

Floricoltura Settembrini

Ristorante La Vecchia Cunardo

Ghirla:

Sister Bar

Salvatore Barber Shop

Bar Goglio

Marchirolo:

Brocantico

Edicola Zapparoli

E ancora in Valganna presso l’Agriturismo San Gemolo, al Bar della Piazza di Ganna e al ristorante I Panigacci di Boarezzo. Infine, ma solo per ora, al Parco Giona di Maccagno.