Tasse e tributi, Taino aiuta i commercianti nel post-Covid

Per sostenere le attività commerciali colpite dalla chiusura imposta dall’emergenza Covid-19, l’amministrazione comunale di Taino ha deliberato importanti agevolazioni in tema di tasse locali.

L’operazione prevede riduzioni ed esenzioni sulle principali tre tasse e tariffe comunali.

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la Tari, è prevista una riduzione del 25% per tutto l’anno 2020 per

tutte le attività commerciali, con abolizione dei minimi tariffari per la parte variabile della tariffa. Viene inoltre spostata la scadenza della prima tranche della Tari 2020 dal 31 Maggio al 31 Agosto.

Esenzione per tutto il 2020 anche per la Tosap (la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) per i dehors e relativi tavolini dei bar. Viene invece ridotta del 50% per tutto il 2020 la Tosap per tutti gli ambulanti del mercato.

Infine l’Imu: la scadenza della prima rata IMU 2020 per i commercianti proprietari di immobili è stata spostata dal 16 Giugno al 16 Dicembre.