“Tutta Luino” si riunisce per decidere se partecipare alle elezioni

Il gruppo “Tutta Luino“, lista vicina ai Cinque Stelle, questa sera, martedì 28 luglio alle 20.30 si riunirà al civico 13 di via Voldomino per decidere in merito alla partecipazione alle prossime elezioni amministrative. Il promotore dell’incontro, Gianfranco Cipriano, illustrerà ai possibili candidati presenti in sala o collegati in streaming i dettagli di quelli che definisce “l’unico programma per Luino”.

L’incontro si svolgerà in due momenti, il primo dedicato al programma e un secondo a “porte chiuse” di discussione, domande proposte e osservazioni. Dopo l’incontro, dunque, Cipriano scioglierà le riserve sulla partecipazione di “Tutta Luino” alla competizione elettorale.