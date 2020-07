Un Mozart-rock sulle sponde del Verbano, il nuovo libro di Simone Merlotti

“Il dolce suono del tramonto” è il titolo del nuovo libro di Simone Merlotti, volto noto del mondo del tifo calcistico legato alla Pro Patria. Simone, che nella vita professionale fa tutt’altro ma si diletta a scrivere per “Il Tigrottino”, è già al suo quarto romanzo. Nella sua ultima fatica, pubblicata da Alberti edizioni, racconta la storia di un pianista-compositore, Francesco Maria Dogliotti, (nome di pura invenzione), al quale fa vivere vicissitudini incredibili che lo porteranno presto a divenire molto famoso nel firmamento musicale italiano.

La musica fa da filo conduttore del libro mentre il lago Maggiore fa da sfondo, in particolare Stresa e la sponda piemontese di questo magnifico specchio d’acqua. La musica trattata nel testo ripercorre la storia melodica italiana che va dagli anni 60 fino ai nostri giorni. Il protagonista spazia dai primi rock, fino a trovare una sua maturità artistica, che lo porterà ad eseguire canzoni dal timbro melodrammatico con una atmosfera, quasi unica. Un genere personale che lo contraddistingue dagli altri artisti della sua epoca. Una sorta di “Mozart-Rock”. Un suo personale stile che lo vedrà protagonista per parecchi anni nelle classifiche dei dischi più venduti, tanto da divenire per tutti “Il Maestro del Lago Maggiore”.

All’interno del libro si troveranno articoli di giornale e una discografia-filmografia completa dell’artista. Una sorta di riassunto della sua vita, anche se tutto inventato. Per chi avrà la voglia di cimentarsi nella lettura sembrerà qualcuno di realmente vissuto. Il romanzo ha anche una colonna sonora scritta e cantata da Dario Gay (artista che collabora da anni con Ruggeri, Milva, ecc).

Questo è il quarto libro dell’autore di Busto Arsizio, che dopo quattro anni torna a scrivere un racconto ambientato nel VCO. Sempre affascinato da questo spicchio d’Italia, trova ispirazione per i suoi testi proprio in questi luoghi piemontesi. Con il secondo volume “La corriera per Baceno”, l’autore ha ottenuto notevoli consensi da parte della critica. Questo libro (ristampato in altre 4 occasioni) è stato uno dei romanzi più venduti nel VCO e nel Varesotto in questi anni.

Citato da alcune testate giornalistiche, come uno degli scrittori emergenti più promettenti del territorio, soprattutto dopo l’uscita del romanzo “Il ritorno di Lara”, che ha venduto parecchie copie è stato anche Personaggio del mese sul quotidiano “la Stampa” nel luglio 2016.

L’autore ha collaborato nel 2009 con il comune di Baceno, fornendo immagini e informazioni storiche utilizzate per l’apertura del “Museo della Resistenza” di Goglio. Dal 2015 è giornalista sportivo, presso il magazine “Il Tigrottino”, giornale dei supporters dei tifosi della Pro Patria. Nel 2019 ha disegnato il logo ufficiale dei 100 anni, entrando nella storia di questo club. Nello stesso anno partecipa al corso per osservatore calcistico alla ROI Italia.