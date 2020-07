Un “Sugar Drama” al Salotto

Giovedì 30 luglio dalle 18. 30 l’Associazione Cuori InVersi Circolo Arco organizza al locale Il Salotto di Viale Belforte 178 la presentazione della mostra personale dell’artista Serena Piccolo. dal titolo “Sugar Drama: istantanee di dolori di zucchero. Pillole di felicità e distrazioni”.

Serena Piccolo nasce a Varese nel 1979 e studia pittura e incisione presso L’Accademia di Belle Arti di Brera. Lavora con la galleria neoludica Art Gallery e consolida la ricerca pittorica come game artist. Collabora con spazi espositivi del territorio ed altri quali fabbrica del Vapore e Biennale di Venezia, negli eventi collaterali.

Recentemente incontra il mondo del tattoo, con il nome di Aqvaforte, abilitandosi alla professione e sperimentando il tratto dell’etching.

Nel suo lavoro pittorico si incontrano forti i volti, le parole e simboli di un vissuto in lotta tra digitalizzazione e materializzazione tipico dell’ultimo trentennio. Nelle tele racconta storie riconoscibili, semplici, dove gli sguardi della vita reale e le azioni quotidiane si mostrano insieme a icone simbolo dei comics, del merchandising legato al mondo ludico e del videogame commerciale, della lingua scritta e delle icone mediatiche; gli elementi sono espressi in una pittura a olio dal clima realistico che convive con colori forti e di ispirazione Pop. Nel suo lavoro sono essenziali l’estetica, la tecnica e la cultura pop e digitale dagli anni 80 in poi.

Presenta Roberto Capellaro (Associazione Cuori InVersi Circolo ARCO – Varese) e durante la serata ci sarà un workshop e una dolce colorata distrazione. La mostra sarà visibile presso il Salotto fino al 9 agosto e inaugura un ciclo di future presentazioni e collaborazioni con artisti emergenti locali.