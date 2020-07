Variazioni di paesaggio nella mostra di Chicco Colombo

Trenta opere, per trenta vedute dei Laghi di Varese realizzate dall’artista, pittore e attore Chicco Colombo, che nei mesi di lockdown non si è fermato continuando a lavorare nel suo studio di Cazzago Brabbia. Le opere saranno esposte in una mostra diffusa nelle location alberghiere dell’Associazione Le Tavole del Gusto al Sacro Monte in un itinerario tra Ristorante Colonne, Albergo Sacro Monte, Ristorante Milano, Ristorante Montorfano, Trattoria Il Ceppo, Hotel Ristorante Borducan, Osteria Irma e Bar Pineta.

Lo sguardo dell’artista ha rappresentato, interpretato, letto con variazioni poetiche i nostri panorami prealpini con la sua cifra stilistica fondata sul colore. Alcuni più realisti, altri di fantasia che invitano alla riflessione, alla lettura e alla meditazione come suggeriscono i personaggi armati di libro che popolano le opere.

Per l’occasione i ristoranti proporranno un piatto ispirato a “Il lago e il monte”.

L’inaugurazione avverrà venerdì 17 luglio sulla Terrazza del Mosè alle ore 18.30.