Vegetazione fuori controllo: i residenti chiedono un intervento in via Vignacce

Una via poco battuta ma comodissima per i residenti. Peccato che proprio la sua posizione defilata induca all’abbandono. Il tratto finale di via Vignacce quello, per intenderci, con ingresso da Viale Ticino a senso unico, è spesso invaso dalla vegetazione rigogliosa che si spinge sulla carreggiata.

Un problema che si ripresenta, bene o male, ogni anno. Da una parte alcune ville private, dall’altra un tratto di bosco di proprietà ma di fatto non curato.

I residenti lamentano di aver già provveduto, in passato, in autonomia per sistemare il tratto. La vegetazione rigogliosa ostacola il transito dei mezzi ma anche dei pedoni.

Il problema della poca cura dell’area verde risale negli anni. Una decina di anni fa la parte di bosco era stata trasformata in una discarica. Un evento che aveva indotto l’amministrazione a intervenire chiedendo e ottenendo la messa in sicurezza dell’area.