“Abbracciami pirla”, a Villa Montevecchio

L’assessorato alla Cultura del Comune di Samarate, in occasione della Giornata Mondiale della prevenzione del suicidio, propone lo spettacolo teatrale “Abbracciami pirla” della Compagnia Viandanti Teatranti.

L’appuntamento è per giovedì 10 settembre alle ore 21, nel Parco di Villa Montevecchio a Samarate, con ingresso da via Lazzaretto.

L’ingresso è gratuito ma solo su prenotazione.

L’evento è gratuito con ingresso contingentato. Per prenotare è necessario telefonare dal lunedì al venerdì al n° 0331 720252 – dalle 9 alle 12 – UFFICIO CULTURA di Samarate.

LO SPETTACOLO

Di e con Fabrizio Bianchi e Alessandro Grima

regia di Luca Rodella

voice over: speciale partecipazione di Luciano Mastellari

collaborazione drammaturgica di Simone Brescia

scenografia di Biù Lab

produzione Viandanti Teatranti

“ABBRACCIAMI PIRLA” è la storia di un incontro fortuito e fatale. Fausto, un trentaquattrenne disoccupato con il vizio delle scommesse. Angelo, un trentenne professore di Fisica, hanno solo una cosa in comune: farla finita da quel ponte. Per un’imprevista beffa del destino si ritrovano però, contro il loro volere, ad essere l’uno l’angelo custode dell’altro, senza averne la minima convinzione o l’esperienza per poterlo essere. Si scatena così tra i due una successione di ostacoli paradossali e grotteschi, poetici e talvolta tragicomici, che li porta ad oscillare tra la vita e la morte, tra cielo e terra, amicizia e odio; fino alla più misteriosa domanda fondamentale. Come colmare i nostri vuoti interiori?

I due attori raccontano i vuoti che chiunque può avere, con un taglio non solo riflessivo ma anche fortemente ironico.

Spettacolo vincitore del bando “L’Italia dei visionari2018”