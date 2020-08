Aimetti: “Nessuno scandalo se il bonus Inps lo hanno richiesto i consiglieri comunali”

“In relazione a quanto si sta verificando vorrei dire che un conto sono i parlamentari ed altri amministratori pubblici che percepiscono uno stipendio che varia da cifre molto alte ad altre comunque discrete, un conto sono i consiglieri comunali che ricevono solo un gettone di presenza di qualche decina di Euro”.

A dirlo è il sindaco di Comerio Silvio Aimetti intervenendo nella polemica scatenata dalla notizia che cinque parlamentari hanno fatto richiesta dell’aiuto di stato durante la pandemia. Oltre a loro sono al vaglio le richieste 2mila fra consiglieri regionali e comunali ed è su questi che il sindaco fa un distinguo: “i consiglieri comunali prendono pochi euro di gettone presenza, non avrei nulla da eccepire se avessero richiesto il bonus governativo. Per completezza di informazione comunico che, come libero professionista, non ho richiesto il bonus”.