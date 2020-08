Alfieri: “Risolto il problema dei blocchi ai mezzi con targa straniera guidati dai frontalieri italiani”

Risolto il problema delle targhe estere che costituiva una complicazione per molti lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

Lo ha annunciato oggi il senatore varesino del Pd Alessanro Alfieri: «Tra i tanti problemi creati dai decreti Salvini vi era anche quello del blocco della circolazione in Italia per i nostri lavoratori frontalieri che utilizzavano automezzi immatricolati oltre frontiera – ha detto Alfieri – Un problema sentito soprattutto nei territori confinanti con il Ticino e che oggi, grazie ad un mio emendamento al Decreto semplificazioni approvato in Commissione, abbiamo finalmente risolto».

Dunque niente più blocchi ai mezzi con targa straniera guidati dai frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, ma anche in Francia, Austria, Slovenia, Principato di Monaco e San Marino.

Stessa soluzione anche per i residenti di Campione d’Italia che già hanno subito i disagi dovuti all’unione doganale.

«Adesso – conclude il senatore del Pd – subito al lavoro con le autorità elvetiche per allineare e integrare le normative. I decreti Salvini hanno creato difficoltà ai territori e alle economie di frontiera, piano piano e con costanza stiamo cercando di aiutarli a ripartire».