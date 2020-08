Allerta meteo per domenica sera e notte

Allerta meteo per temporali forti previsti dalle 18 di domenica sera, 16 agosto. A diramare l’allerta è il bollettino della Protezione Civile secondo cui «Un vortice di bassa pressione posizionato tra Francia e Inghilterra comincia a far affluire correnti più fresche e umide occidentali, con conseguente aumento della probabilità di rovesci e temporali su buona parte della regione».

Nel dettaglio, dopo le precipitazioni della mattinata odierna, «si attende la formazione di nuovi rovesci e temporali a partire dal pomeriggio di oggi, 16 agosto, in forma isolata su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibile interessamento in prima serata dei settori di pianura centrali e meridionali. Nel corso della serata è altresì probabile la formazione di forti temporali in forma più diffusa sui settori nord-Occidentali, con possibile carattere di persistenza sulle medesime aree nel corso della notte e della successiva mattinata. Allo stesso tempo aumenterà la probabilità di temporali in maniera diffusa su Alpi e Prealpi e in forma più isolata sul resto della regione».