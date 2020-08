Bambini da 0 a 6 anni, nidi e materne di Castellanza sono pronti

Nelle scorse settimane le responsabili dei servizi 0 – 6 anni di Castellanza, Nido Soldini, Nido don Tacchi, scuola infanzia Cantoni e Pomini, si sono attivate per poter rendere disponibile il servizio da settembre.

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali e regionali, le scuole hanno predisposto tutte le misure per garantire la ripresa delle attività in totale sicurezza; tra le principali: spazi adeguatamente strutturati, formazione di gruppi stabili, ingressi scaglionati, sanificazione.

Grazie a tali provvedimenti a partire dal 1° settembre il servizio nido nelle due sedi (Soldini e Tacchi) e la sezione primavera della scuola Cantoni potranno di nuovo essere operative, offrendo l’orario completo, comprensivo di mensa, ed anche il pre e post scuola. Dal 7 settembre riprenderanno le scuole dell’infanzia e la sezione primavera della scuola Pomini.

Le famiglie riceveranno dalle proprie realtà scolastiche – on line – le informazioni sui calendari, le modalità del triage e le indicazioni sanitarie in materia. Ciò permetterà ai genitori che lavorano di dedicarsi alla propria attività, con la tranquillità di sapere i bambini in un ambiente sicuro. In questo contesto un ruolo significativo è svolto dai genitori a cui si propone un patto di corresponsabilità: la loro collaborazione risulterà preziosa ai fini del mantenimento dei criteri di sicurezza.

Alle famiglie, infatti, è chiesto di porre particolare attenzione alle condizioni di salute del proprio bambino e di tutti i componenti del nucleo famigliare prima di consegnare il minore alle strutture educative. La prevenzione della diffusione del virus dipende in gran parte dall’assunzione di comportamenti responsabili e virtuosi da parte di ciascun cittadino.

“Solo grazie agli sforzi comuni l’attività scolastica potrà svolgersi serenamente, permettendo ai piccoli di vivere le varie esperienze sociali e didattiche che costituiranno un valido contributo alla loro formazione” dichiara il Sindaco, architetto Mirella Cerini.