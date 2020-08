Bivacchi nell’ospedale di Gallarate, allontanato per due volte un 59enne

Dopo alcune segnalazioni di individui che bivaccano nei locali dell’ospedale, le Volanti del Commissariato di Gallarate hanno compiuto dei controlli per evitare il ripetersi della situazione.

Nella mattinata di lunedì 17 agosto un equipaggio ha quindi effettuato un accurato sopralluogo

presso i locali del nosocomio, accertando che nel corridoio sotterraneo di comunicazione tra i

padiglioni, nei pressi della piscina utilizzata per le riabilitazioni, un cinquantanovenne di Samarate che stava dormendo su un giaciglio di fortuna.

L’occupante abusivo, pertanto, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per invasione di terreni ed uffici ad uso pubblico ed al termine degli atti di rito è stato poi allontanato ed invitato a non stazionare nel nosocomio se non per necessità di tipo strettamente sanitario.

Il mattino seguente, però, un altro equipaggio delle Volanti si è ritrovato lo stesso individuo che stava dormendo nello stesso posto; gli agenti hanno c0sì effettuato un “intervento fotocopia” rispetto giorno prima: denuncia, allontanamento e invito a scegliere un luogo di riposo diverso dal locale ospedale.