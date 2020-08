Cambiano i cartelli all’ingresso dei parchi di Busto Arsizio

Sono iniziati oggi gli interventi di sostituzione dei cartelli d’ingresso presso tutti i parchi cittadini, e della conseguente rimozione dei “vecchi” pannelli, ormai deteriorati e in alcuni casi scarsamente leggibili.

Nel corso del mese di agosto, infatti, sarà completata, presso tutte le entrate dei parchi presenti in città, l’installazione dei nuovi pannelli, realizzati in materiale particolarmente resistente e con una nuova grafica.

Si tratta, nello specifico, di 106 cartelli recanti il Regolamento per la corretta frequentazione dei parchi e i relativi orari di apertura, abbinati ad altrettanti pannelli predisposti con la possibilità di inserimento di messaggi variabili, grazie ad una tasca nella quale posizionare le varie comunicazioni, che, in questo periodo, riguarderanno essenzialmente le varie disposizioni per il contenimento del COVID-19, ma che poi, in futuro, potranno essere impiegate per informative di ogni genere.

Le medesime informazioni riportate sui cartelli sono consultabili anche on line inquadrando il QR code indicato, in modo che i cittadini possano sempre essere aggiornati sulle condizioni di utilizzo delle aree verdi.

Infine, si segnala che sui pannelli contenenti il regolamento è previsto uno spazio pubblicitario dedicato ad attività commerciali e aziende, la cui sponsorizzazione ha consentito la parziale

copertura dei costi di realizzazione e installazione degli stessi.

Soddisfatto l’Amministratore Unico Alessandro Della Marra, che dichiara: «Abbiamo innovato anche l’informativa e introdotto l’utilizzo dei QR code, che renderanno più tecnologica la visione. In ogni aspetto l’innovazione e la tecnologia devono essere i fattori chiave di questa società».