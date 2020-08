Castellanzese, la preparazione prosegue con due amichevoli

Prosegue la dura preparazione della Castellanzese per quella che sarà la seconda stagione in Serie D.

I neroverdi, impegnati nella terza settimana di allenamenti, dopo il test contro la Vergiatese si preparano a scendere in campo altre due volte nel giro di pochi giorni.

I ragazzi di mister Achille Mazzoleni torneranno a testare quando provato in allenamento mercoledì 26 agosto con la Sestese: calcio d’inizio alle 16.30 sul sintetico del Centro Sportivo “La Madonnina” di via Bellini a Castellanza. Un altro test di livello contro una formazione di Eccellenza.

La gara, come ovvio, verrà disputata a porte chiuse in osservanza delle norme anti-Covid, pertanto non sarà consentito l’ingresso del pubblico.

In settimana la Castellanzese scenderà di nuovo in campo contro il Valle Olona, società nata questa estate dalla fusione dell’Olgiatese e del Fagnano, che parteciperà al campionato di Promozione.

Questo il calendario della Castellanzese per le amichevoli:

26/08, ore 16.30 vs Sestese | Castellanza

29/08, ore 16.30 vs Valle Olona | Castellanza

05/09 vs RG Ticino (orario e luogo da definire)

13/09 vs Settimo Milanese | Settimo Milanese (orario da definire)