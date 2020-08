Pari in amichevole tra Vergiatese e Castellanzese

Primo weekend di amichevoli per il mondo del calcio dilettantistico. A Vergiate è andata in scena la sfida tra la squadra di casa, che si prepara per il campionato di Eccellenza, e la Castellanzese, che invece giocherà in Serie D.

Termina 2-2 con i padroni di casa in vantaggio due volte grazie alle reti di Okaingni e Vitulli, mentre per i neroverdi Roberto Colombo ha siglato una doppietta.