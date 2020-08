Contributi della Camera di Commercio di Varese per i consorzi turistici locali

La Camera di Commercio di Varese mette a disposizione altre risorse per la valorizzazione territoriale, con un’iniziativa che si rivolge ai consorzi turistici locali.

La giunta dell’ente di piazza Monte Grappa ha infatti stanziato 70mila euro per sostenere, con un avviso pubblico, i progetti dei consorzi turistici locali, per contribuire allo sviluppo dell’intero sistema economico varesino incrementando i flussi turistici in provincia di Varese.

«All’insegna dell’hashtag #restart, come Camera di Commercio abbiamo avviato una campagna che, con il claim #faiunsaltoavarese, punta alla promozione del nostro territorio in una logica di valorizzazione della sua reputazione a livello nazionale e internazionale – spiega il presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi – Siamo a un passaggio importante e non vogliamo lasciar nulla di intentato per mettere Varese nell’immaginario collettivo come un territorio attrattivo grazie alle sue bellezze ambientali e artistiche e alle competenze dei suoi operatori».

L’iniziativa, prosegue Lunghi, «vuole favorire l’aggregazione delle imprese che ruotano intorno alla filiera, oggi più che mai trasversale, dell’accoglienza e dell’ospitalità: un turismo che incrocia in misura sempre maggiore i diversi ambiti del sistema economico. Si tratta di favorire le attività di promozione e commercializzazione messe in atto da aggregazioni significative di operatori del settore. Questo per far compiere un autentico salto di qualità al nostro territorio».

L’avviso pubblico si rivolge a società consortili e consorzi turistici varesini e i progetti integrati proposti dovranno promuovere l’intero sistema dell’ospitalità. Per il periodo dal 1° luglio di quest’anno al 31 marzo 2021 potrà essere concesso una contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili e a sino a un massimo di 70mila euro. L’investimento minimo previsto è di 20mila euro.

Alla luce della necessità di recuperare al più presto una situazione ovviamente compromessa dall’allerta sanitaria, Camera di Commercio ha deciso di avviare fin da subito la procedura: le proposte dovranno essere inviate entro il 24 agosto all’indirizzo pec di Camera di Commercio protocollo.va@va.legalmail. camcom.it

È prevista, poi, una fase di negoziazione, che avrà luogo tra il 27 e il 31 agosto, allo scopo di integrare le linee strategiche di Camera di Commercio con le progettualità proposte, che dovranno coprire il periodo compreso fino al marzo dell’anno prossimo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Contributi ˃ #RESTART.