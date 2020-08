Cultura, da Regione 700 mila euro

È di 700.000 euro il finanziamento del bando ‘Ri-vivi la Lombardia’ destinato a iniziative, eventi e manifestazioni culturali realizzate all’aperto presso istituti e luoghi della cultura, ecomusei, luoghi riconosciuti o candidati formalmente al riconoscimento Unesco, luoghi di valore artistico e culturale della Lombardia.

Il bando si rivolge a iniziative culturali realizzate nel periodo estate-autunno 2020. L’iniziativa ‘Ri-vivi la Lombardia’ è stata approvata dalla Giunta regionale con una delibera proposta dell’assessore all’Autonomia e Cultura.

OBIETTIVI – “Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore – intende sostenere progetti che mirano a promuovere la cultura come fattore di coinvolgimento sociale dei cittadini e di sviluppo economico del territorio di appartenenza”.

“Inoltre – ha precisato – vogliamo valorizzare la produzione, la realizzazione e la diffusione di attività culturali e spettacoli che sostengono la promozione del territorio e il suo patrimonio culturale”.

“Finalità – ha sottolineato – resa ancor più necessaria quest’anno a causa delle conseguenze negative per il settore culturale innescate dalla crisi sanitaria dovuta al Covid-19, in particolare per gli eventi dal vivo”.

PROGETTI FINANZIABILI – Sono finanziabili le iniziative, gli eventi e le manifestazioni realizzate all’aperto in luoghi di valore artistico e culturale della Lombardia. Sono ammessi, ad esempio, rassegne, spettacoli, festival, mostre, visite guidate, incontri, laboratori e progetti educativi realizzati nel periodo 18 maggio – 31 ottobre 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI – Potranno presentare la domanda i soggetti di diritto privato senza finalità di lucro con almeno una sede operativa in Lombardia e legalmente costituiti da almeno 5 anni. Il fondo è istituito con risorse regionali. Regione Lombardia assegnerà un contributo a fondo perduto fino al 50% del costo del progetto fino a un massimo di 10.000 euro.

DOMANDE – La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata solo in forma telematica, sulla piattaforma www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi da giovedì 10 a mercoledì 30 settembre 2020.