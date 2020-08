Dalla Regione 180mila euro per il commercio di Gallarate. “Negozianti partecipate al bando”

Da Regione Lombardia arrivano 180mila euro del bando “Ricostruzione economica territoriale”. Un contributo consistente che in larga parte – 100mila euro – è rivolto direttamente agli esercenti.

Proprio per questo, già quasi nel cuore di agosto, assessorato e Distretto del Commercio hanno voluto tenere un momento ufficiale per lanciare l’operazione, con uno scopo principale: far sapere ai negozianti dell’opportunità e convincerli a partecipare.

«Il Comune capofila emette, con il Distretto, il bando per le attività commerciali» spiega l’assessore Claudia Mazzetti. Il bando sarà emesso «a metà settembre» e prevede una compartecipazione del 50% sugli investimenti (minimo 2000 euro) che i commercianti faranno o anche quelli già fatti.

«Sono ammissibili al cofinanziamento le spese sostenute a partire dal 5 maggio» spiega infatti Milena Betto, di Ascom. Mentre la data ultima per completare gli interventi è il 31 dicembre 2020.

«La Regione ha lasciato molto ampi i termini, anche noi abbiamo deciso di lasciare maglie molto larghe» continua Mazzetti. In sostanza: se un commerciante ha investito 2mila euro, avrà un cofinanziamento di mille euro.

«Il messaggio che oggi vogliamo lanciare ai commercianti è: state attenti all’uscita del bando» dice Luca Filiberti, del Naga. Appuntamento, come detto, verso metà settembre.

«È importante che chi ha già fatto spese o ha in programma di farli lo sappia» si raccomanda Marco Introini, vicepresidente Ascom Gallarate Malpensa. «Come Ascom stiamo dando il massimo supporto e vediamo già i primi segnali di interesse»

«Ci auguriamo che i nostri commercianti partecipino, perché occasioni ce ne sono state tante ma in molti casi sono andate perse» riconosce Paolo Martinelli, direttore del Distretto Urbano del Commercio.