Diecimila euro alla biblioteca di Azzate e arrivano anche i Manga

La biblioteca di Azzate riceve diecimila euro per l’acquisto di volumi nelle librerie della zona, e la corsa agli acquisti è già partita.

Azzate, insieme Albizzate, Arcisate, Castiglione Olona, Malnate, Induno Olona, Oggiona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Tradate, è tra i Comuni che ha ricevuto dal Mibact la cifra più alta. Merito del consistente numero di volumi già a disposizione degli utenti, oltre 26 mila, che ha fatto passare in testa alla “graduatoria” anche la biblioteca di Azzate. I contributi che il Mibact ha elargito a 95 biblioteche della provincia di Varese rientrano nell’ambito delle misure di rilancio dopo il lockdown e fanno parte di uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro.

«Grazie al lavoro di coordinamento con il sistema bibliotecario e alla nostra coordinatrice, la dottoressa Borella, tutte le 43 biblioteche del sistema Valli dei Mulini riceveranno una quota – spiega Marica Casagrande, responsabile della biblioteca di Azzate- Questi soldi andranno spesi entro fine settembre, nelle librerie del territorio per l’acquisto di libri nuovi che pertanto saranno poi a disposizione di tutti. Arriveranno in totale nelle nostre biblioteche €.258.620,00 di libri nuovi. Non è impresa semplice acquistare 10.000,00 euro di libri in così poco tempo, – continua la dottoressa Casagrande – ma mi impegnerò al fine di cercare di soddisfare tutte le esigenze che il pubblico normalmente esprime. Cercherò soprattutto di colmare zone un po’ sfornite come per esempio quella dei fumetti, compreremo Manga e opere che mi sono state suggerite da esperti del settore, ma anche volumi di pregio, sia sulla storia locale sia su artisti vari, oltreché rimpinguare ulteriormente con chicche di piccoli editori, la nostra già fornitissima biblioteca di libri per bambini e ragazzi».